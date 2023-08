Annoncé comme un prétendant à un Grand Chelem, Félix Auger-Aliassime est à la peine depuis plusieurs mois: “Il faut gagner ce premier match”

Huit mois plus tard, on ne peut pas vraiment dire que le natif de Montréal a répondu aux attentes. Depuis le Masters 1000 d’Indian Wells en mars, "F2A" n’est plus parvenu à remporter deux matchs de suite et reste sur cinq éliminations au premier tour en six tournois. La dernière en date a été actée ce mardi, le jour de ses 23 ans, face à l’Australien Max Purcell (ATP 78) à Toronto: 6-4, 6-4.