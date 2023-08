L’égalité salariale entre hommes et femmes dans le monde du tennis : doux rêve ou future réalité ? “Il faudrait que l’ATP et le WTA collaborent”

Le plan prévoit que les meilleures joueuses au monde participent régulièrement à des compétitions de premier ordre, de niveau WTA 1 000 et WTA 500, qui seraient alors combinées avec des épreuves masculines de même niveau. Ces compétitions bénéficieraient de dotations égales d’ici 2027 tandis que les événements non combinés d’une semaine atteindront l’objectif de parité d’ici 2033. La WTA compte porter à 10 le nombre de tournois de niveau 1000, dont plusieurs s’étendront sur deux semaines avec un plateau plus étoffé, comme c’est déjà le cas à Miami et Indian Wells. Dans cette optique, Rome a franchi le pas cette année, Madrid et Pékin le feront en 2024, Cincinnati et Montréal en 2025 pour atteindre le même niveau de prix en 2027. D’autres événements WTA 1 000 seraient des tournois d’une semaine à Doha et à Dubaï en février et sur un site à déterminer en octobre, avec des dotations égales d’ici dix ans. Le nombre d’événements de niveau 500 passera à 17 avec des étapes à Tokyo, Brisbane, Charleston, San Diego, Washington, Séoul, Berlin, Adélaïde, Abu Dhabi, Eastbourne, Monterrey, Strasbourg, Zhengzhou et Stuttgart, ainsi que la United Cup et deux événements dans des lieux non annoncés.

320 600 euros pour le vainqueur, 109 000 pour la lauréate

Cette semaine, le tournoi de Washington est le premier événement combiné ATP-WTA 500 et il reflète parfaitement les différences qui existent encore. Du côté des hommes, dans un tableau qui accueille 48 joueurs, le vainqueur repartira avec 320 600 euros pour 171 000 au finaliste. Chez les femmes, dans un tournoi plus relevé mais qui ne compte que 28 participantes, la lauréate empochera un chèque de 109 000 euros et la finaliste un de 67 300 euros. Lors de la conférence de presse qui a précédé l’épreuve, le propriétaire du tournoi, Mark Ein, a déclaré qu’il se félicitait de la date limite de 2027 pour la mise en place de l’égalité des prix. “On comprend bien que si on veut mettre des hommes et des femmes sur le même terrain dans une même épreuve, il faut qu’ils deviennent égaux par rapport aux primes le plus rapidement. C’est très bien. Nous avons quatre ans pour trouver le modèle économique qui nous permettra d’y arriver.”

Le circuit masculin est actuellement plus porteur.

Car le problème est bien là. Si la majorité des acteurs du tennis mondial ne sont pas rébarbatifs à offrir des prix similaires aux hommes et aux femmes, il y a une réalité économique existante qui montre qu’actuellement le circuit masculin est bien plus intéressant et plus porteur que le féminin. Que cela soit au niveau des droits TV mais aussi des assistances.

”Des droits TV dix fois supérieurs pour les hommes”

”Les redevances télévisuelles liées au tennis masculin sont 10 fois supérieures à celles du tennis féminin, expliquait la semaine dernière la directrice de l’Open du Canada (Masters 1 000), l’ancienne joueuse Valérie Tétreault. Pourtant le niveau de jeu à la WTA est assez élevé pour intéresser n’importe quel amateur de tennis. On part de loin et ce projet est ambitieux. Sur notre tournoi, la dotation allouée aux joueuses pour l’édition 2023 représente moins du tiers (32 %) de celle octroyée aux hommes. En 2025, les bourses allouées aux femmes représenteront 60 % du total donné aux hommes. La proportion passera à 78 % en 2026, puis, enfin, à 100 % en 2027. D’ici quatre ans, la dotation réservée aux joueuses augmentera de 350 % pour atteindre au moins 10 millions de dollars.”

guillement "Les choses vont dans le bon sens."

Un des autres freins à ce doux rêve qui deviendra peut-être un jour réalité, c’est tout simplement l’existence des deux entités différentes, l’ATP et la WTA, qui gèrent chacune à leur manière des circuits qui possèdent leurs propres spécificités. C’est d’ailleurs ce qu’expliquait il y a peu Andy Murray : “Je suis en faveur de l’égalité des prix. Mais pour que le tennis soit égal, la WTA et l’ATP devraient travailler ensemble. Je ne pense pas que ce soit facile en ce moment parce que chaque circuit a des sponsors différents, des accords télévisés différents, etc. Il y a des barrières qui doivent encore bouger, mais je sens que les choses vont dans le bon sens.”

Est-ce que le plan de la WTA aboutira ? Seul l’avenir nous le dira…