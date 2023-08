ATP Washington: Sander Gillé et Joran Vliegen qualifiés pour les quarts de finale en double

Au premier tour, Gillé (ATP 24 en double) et Vliegen (ATP 23) se sont imposés en deux sets 7-6 (8/6), 6-4 contre la paire tête de série N.4 formée par le Salvadorien Marcelo Arevalo (ATP 19) et le Néerlandais Jean-Julien Rojer (ATP 19). La rencontre a duré 1 heure et 34 minutes.