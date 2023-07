ATP Hambourg: Sander Gillé et Joran Vliegen s'inclinent en finale

Sander Gillé (ATP 24 en double) et Joran Vliegen (ATP 25) ont perdu la finale du double du tournoi de tennis ATP 500 d'Hambourg, joué sur terre battue et doté de 1.831.515 euros, dimanche en Allemagne. La tête de série N.4 n'a su résister aux Allemands Kevin Krawietz (ATP 15) et Tim Pütz (ATP 23), tête de série N.3, qui se sont imposés 7-6 (7/4), 6-3, en une heure et demie.