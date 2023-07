La Hongroise Amarissa Toth, vivement critiquée pour son comportement antisportif face à la Chinoise Zheng, punie en deux sets par l’Ukrainienne Baindl

La joueuse de 20 ans, qui intégrera le Top 470 mondial grâce à sa première “victoire” sur le circuit WTA, a été balayée 6-3, 6-1 par l’Ukrainienne Kateryna Baindl (WTA 100) ce jeudi après-midi. La rencontre a duré 1h18.

Au terme de la partie, Kateryna Baindl a profité de l’interview d’après-match pour envoyer quelques mots à Shuai Zhang : “J’espère qu’elle se sent mieux et que nous la reverrons bientôt. C’est une joueuse incroyable, très respectueuse et une personne formidable. Il y a beaucoup à apprendre d’elle”, a souligné l’Ukrainienne.

guillement Je n'ai pas compris pourquoi elle en a fait tout un plat

De son côté, la Hongroise avait déjà commenté l’événement survenu mardi. “Je n’ai pas compris pourquoi elle en a fait tout un plat, pourquoi elle voulait annuler la décision du juge. Je ne comprends pas pourquoi elle ne l’a pas accepté, elle s’est créé des ennuis”, a déclaré Toth à la radio nationale Kossuth.

Des arguments qui n’auront certainement pas convaincu les autres joueuses du circuit féminin. Bon nombre d’entre elles s’étaient ouvertement positionnées en faveur de la Chinoise, jugeant le comportement d’Amarissa Toth antisportif. Parmi elles, la Tunisienne Ons Jabeur, la Bélarusse Victoria Azarenka, l’Australienne Daria Saville ou encore notre compatriote Ysaline Bonaventure.

Pour rappel, la controverse avait éclaté au cours du premier set (à 5-5, 15-15) lorsqu'une frappe de Zhang a été jugée en dehors des limites. Convaincue que la balle était bonne, la Chinoise a fait appel à l’arbitre de chaise qui a confirmé la décision. Zhang, qui souhaitait conserver la marque afin de pouvoir l’inspecter, a alors vu son opposante l’effacer à l’aide de son pied. L’incident a laissé la quarante-cinquième mondiale en larmes, qui a préféré se retirer après avoir affronté les moqueries d’une foule acquise à la joueuse locale.