Après la solide prestation d’Elise Mertens (WTA 30) face à la Croate Donna Vekic (WTA 22), la Belgique a vu la Croatie revenir à sa hauteur suite à la défaite de David Goffin (ATP 111) devant Borna Coric (ATP 15).

Le double, qui se disputait en soirée, était donc d’une importance capitale pour la suite de la compétition dans cette édition 2023 de la Hopman Cup. Rapidement menés 1-2 puis 2-3, la Limbourgeoise et le Liégeois rentraient petit à petit dans le match. Jusqu’à prendre les devants pour la première fois de la partie à 6-5. Las, le tie-break n’allait pas sourire à la paire belge qui s’inclinait 5 points à 7 face à un duo Vekic/Coric plus percutant et plus efficace dans ses choix.

La deuxième manche tournait, elle, rapidement à l’avantage de la Belgique qui répondait présent sur les points importants (6-3).

Malheureusement, le super tie-break (le premier à dix points l’emporte) allait se montrer une nouvelle fois impitoyable pour nos représentants (6-10) qui quittent le Court N.1 avec une défaite frustrante dans les baskets tant on a l'impression qu'ils auraient pu décrocher ce précieux succès.

La double faute de David Goffin sur la deuxième balle de matchs des Croates résumait d'ailleurs très bien la situation.

Goffin face à Alcaraz ce vendredi vers 17h30

La Belgique est désormais dans l’obligation de s’imposer face à l’Espagne ce vendredi. Autant dire que la mission s’annonce difficile.

Sur le Court Central, Elise Mertens lancera les hostilités face à Rebeka Masarova (WTA 72) dès 16h. Un match qui, sur papier, semble largement à sa portée. C’est surtout David Goffin qui aura fort à faire. Le natif de Rocourt retrouvera sur sa route Carlos Alcaraz, numéro un mondial et tout frais vainqueur du dernier Wimbledon.

Les deux joueurs se sont rencontrés à deux reprises sur le circuit. Notre numéro un belge s’était d'ailleurs imposé l’an dernier, en deux manches (7-5, 6-3), lors du premier tour de l’Astana Open (Kazakhstan). Espérons qu’il puisse rééditer son exploit et permettre à la Belgique de s’imposer. Sans quoi l’aventure de la Hopman Cup s’arrêtera dès la phase de groupes pour nos couleurs.