Carlos Alcaraz dithyrambique à propos de son entraîneur : “Il m’aide à grandir en tant que personne”

Juan Carlos Ferrero concentré pendant la finale de Carlos Alcaraz. ©AFP or licensors

Cette relation très forte, Carlos Alcaraz ne peut la cacher quand il joue. Il n’y a pas un seul jeu où son regard ne se dirige pas vers son clan et vers Juan Carlos Ferrero en particulier : “Le tennis est un sport où il se passe tant de choses durant un match. Et souvent, les émotions te dévorent et ne te permettent pas de penser avec lucidité. Dans ma box, Juan Carlos m’aide beaucoup car il voit les choses plus facilement que moi en dehors du terrain. C’est une aide précieuse de l’avoir ainsi près de moi. Je crois que je pourrais changer tactiquement seul les choses en cours de match aujourd’hui. Je lis mieux le jeu que lorsque j’ai gagné l’US Open et c’est quelque chose de fondamental pour moi. Mais cela me demanderait plus si je n’avais pas Juan Carlos.”

"Il a très vite eu confiance en moi."

Un entraîneur qui a vite remarqué tout le potentiel de Carlitos quand ce dernier a poussé les portes de son académie il y a un lustre.

”Il a eu très vite confiance en moi. Il m’a dit très tôt que l’on pouvait faire de moi un grand joueur. Mais personne ne pouvait imaginer, quand on a commencé à travailler ensemble que l’on en serait là après cinq ans. L’exigence et le côté perfectionniste qui le caractérisent sont de grandes vertus. Notre relation étant aussi personnelle, je lui demande des conseils hors terrain, des conseils de vie. Il m’aide à grandir en tant que personne. Pour l’anecdote, on a joué beaucoup de sets l’un contre l’autre. Il en a gagné, j’en ai gagné aussi. À l’arrivée, je crois que c’est assez partagé. Au tout début, il me battait, mais au bout de deux ans de travail ensemble, je dirais que le bilan s’est équilibré.”

Depuis dimanche, l’élève a dépassé le maître avec deux titres en Grand Chelem à un.