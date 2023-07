Le tennis féminin offre une nouvelle surprise à Wimbledon : “Ce sacre semblait impossible”

”Cette défaite est la plus douloureuse, expliqua après la rencontre Ons Jabeur qui est passée à côté de son sujet. Pourquoi ? Parce que j’en ai déjà perdu deux et que c’était la troisième. J’avais l’impression de faire tout ce qu’il fallait. C’est douloureux parce que tu te sens tellement proche d’accomplir quelque chose dont tu rêves et, d’un coup, tu repars de zéro.”

Après avoir versé quelques larmes sur le court central, l’Africaine craqua une nouvelle fois dans les vestiaires avec à ses côtés, Kim Clijsters : “On a pleuré ensemble dans le vestiaire. J’adore Kim. Elle est une grande source d’inspiration. Qu’elle prenne le temps de me donner des conseils et de me prendre dans ses bras, d’être là pour moi, cela n’a pas de prix. Elle m’a dit qu’elle avait perdu ses quatre premières finales. C’est le positif qu’il faut en tirer : on ne peut pas forcer les choses. Ce n’était pas fait pour se produire maintenant.”

Le destin a choisi de sacrer Marketa Vondrousova, finaliste malheureuse de Roland-Garros 2019, qui ne s’attendait pas à vivre une telle quinzaine : “Cela semblait impossible. J’étais venue voir jouer ma meilleure amie aux qualifications l’an dernier. J’étais en touriste à cause de ma blessure au poignet. Quand je suis revenue, je ne savais pas ce qui allait se passer, si j’allais pouvoir rejouer à ce niveau. Cela semblait impossible. Sur le gazon, je ne jouais pas bien avant. Je pense que c’était le Grand Chelem le plus impossible à gagner pour moi donc je n’y ai même pas pensé. Quand nous sommes arrivés, je me suis juste dit d’essayer de remporter quelques matchs. Et maintenant c’est arrivé. C’est fou.”

Si elle s’est imposée, la Tchèque le doit en grande partie à une meilleure gestion de ses émotions par rapport à Ons Jabeur : “Mon expérience de 2019 à Paris fut précieuse. Je me souvenais à quel point c’était stressant. Ashleight Barty m’a écrasé (6-1, 6-3). Je n’avais même pas eu le temps d’apprécier. Je me suis dit que si cela se reproduisait, il fallait profiter de chaque instant. J’étais un peu nerveuse en rentrant sur le court et je n’ai pas bien commencé mais j’ai réussi à tenir cette tension et à rester calme. Dans ma tête, j’étais vraiment calme pendant tout le match. Mon entraîneur m’a dit après le match qu’il n’arrivait pas à y croire de me voir si calme.”

Un coach qui devra se faire tatouer comme il l’avait promis à Marketa en cas de succès.