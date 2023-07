Alcaraz sacré pour la première fois à Wimbledon au terme d'un combat en cinq sets face à Djokovic

Au terme d'un long combat en cinq sets 1/6 7/6 6/1 3/6 et 6/4, l'Espagnol vient à bout de Novak Djokovic, septuple vainqueur du tournoi et invaincu à Londres depuis... 2017.

Dans le premier set, Djokovic ne tarde pas à montrer qu’il est bien le maître des lieux sur la pelouse londonienne en s’emparant rapidement du service de l’Espagnol, avant de breaker une nouvelle fois quelques jeux plus tard pour prendre le large dans la première manche et l’emporter six jeux à un en 34 minutes.

Loin d’être abattu, Alcaraz breake d’entrée le Djoker…. avant de perdre son service dans la foulée. Les deux hommes enchaînent alors plusieurs jeux disputés, sans pour autant parvenir à se départager. Place donc au tie-break, où le numéro un mondial se montre plus solide pour s’offrir la deuxième manche huit points à six et après une balle de set gaspillée par Djokovic.

En confiance après le gain de la deuxième manche, le protégé de Juan Carlos Ferrero breake d’entrée le Serbe. Après un jeu interminable à 3-1, l'Espagnol prend une nouvelle fois le service du septuple vainqueur de Wimbledon pour s’envoler dans cette troisième manche. Sans trembler, le joueur de 20 ans plie la troisième manche six jeux à un.

Alcaraz se procure rapidement deux balles de break dans la quatrième manche, finalement sauvées par le Serbe, qui parvient à recoller difficilement à un jeu partout pour stopper l’hémorragie. Plus solide, Nole retrouve des couleurs et parvient à prendre le service du prodige espagnol dans le quatrième jeu. Le numéro deux mondial conserve son service avant de breaker une nouvelle fois pour s'offrir le quatrième set, six jeux à trois.

Place donc à la cinquième et dernière manche entre les deux finalistes. Après plusieurs jeux disputés, Alcaraz breake le Serbe dans le troisième jeu au terme d'un magnifique point. Un break suffisant qui lui offre le titre.

Un titre historique face au maître des lieux, vainqueur de 23 titres du Grand Chelem et lauréat des deux premiers majeurs de la saison.