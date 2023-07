Wimbledon: Neal Skupski et Wesley Koolhof remportent le titre en double messieurs

Seul Jonathan Marray avait déjà remporté la 3e levée du Grand Chelem en 2012 sous les couleurs britanniques. Skupski réalise un triplé à Wimbledon après ses victoires en double mixte en 2021 et 2022 avec Desirae Krawczyk.

Koolhof, 34 ans, décroche son premier titre en Grand Chelem en double messieurs après deux défaites en finale à l'US Open en 2020 et 2022. Il compte un titre en double mixte à Roland-Garros en 2022 avec Ena Shibahara.

Skupski, 33 ans, enlève son premier titre du Grand Chelem en double messieurs après avoir perdu en finale de l'US Open l'année dernière. "Je ne sais pas quoi dire. J'ai grandi en regardant ce championnat extraordinaire, j'y suis allé en tant que petit garçon, et ce sentiment ne peut pas être meilleur à l'heure actuelle. Wesley et moi nous sommes réunis il y a 18 mois et cette année, l'un de nos objectifs était de gagner un grand chelem et maintenant que nous l'avons fait, c'est très spécial" a-t-il déclaré.

Skupski et Koolhof enlèvent leur 9e titre ensemble et le 2e en 2023 après celui de Rosmalen, déjà sur gazon. Skupksi compte désormais 15 titres en double messieurs en 31 finales et Koolhof 16 titres en 37 finales.

Ils succèdent à Wimbledon aux Australiens Matthew Ebden et Max Purcell.