Wimbledon: Marketa Vondrousova première finaliste après avoir éliminé Elina Svitolina

Après un break pour mener 3-2, Vondrousova a perdu son service (3-3). Elle a réalisé immédiatement un autre break avant de conclure sur une faute directe de Svitolina après 29 minutes (6-3). Sur la lancée, la Tchèque s’échappa à 4-0, l'épouse de Gaël Monfils ayant cédé ses 4e et 5e jeux de service du match (2-0 et 4-0). La native d’Odessa s’accrocha alors que de l’autre côté du filet la nervosité commençait à gagner Vondrousova qui multipliait les fautes directes (4-3). Mais la Tchèque a retrouvé son jeu et a pu conclure.

À 24 ans, la gauchère de Sokolov jouait sa deuxième demie en Grand Chelem en 21 tournois, grâce à son succès en quarts de finale face à la 4e mondiale l’Américaine Jessica Pegula. Elle avait gagné la première à Roland-Garros en 2019 avait de s’incliner en finale face à Ashleigh Barty. Avant cette année, Vondrousova n’avait gagné qu’un seul de ses cinq matches de simple joués sur le gazon londonien. Elle ne compte qu’un seul titre à son palmarès à Bienne en 2017.

Svitolina, une des cinq mères de famille présente en simple dames à Wimbledon, tombeuse de la N.1 mondiale la Polonaise Iga Swiatek en quarts de finale et d’Elise Mertens (WTA 28) au 2e tour, disputait sa 3e demi-finale en Grand Chelem en 38 tournois après celles de Wimbledon en 2019 et de l’US Open la même année.