Wimbledon: Joachim Gérard aussi éliminé d'entrée en double

Le Limelettois de 34 ans, 5e mondial en double, associé au Néerlandais Ruben Spaargaren (ITF 4 en double), 24 ans, a cédé face au duo japonais Takuya Miki (ITF 9), 34 ans, et Tokito Ota, 17 ans, numéro 1 mondial en simple et 8 en double, en deux manches: 6-3 et 6-4