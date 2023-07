Le duo a écarté la paire composée du Néerlandais Matwe Middelkoop et de l’Indonésienne Aldila Sutjiadi en trois manches (6-1, 3-6, 6-3). "Je suis très content d’atteindre la finale, encore une fois en double mixte, nous explique le Limbourgeois. Surtout ici, à Wimbledon. Cela reste quand même le plus iconique des quatre tournois du Grand Chelem. Avoir la chance de jouer sur le Central Court demain (NdlR : lisez aujourd’hui, après les demi-finales dames), c’est un sentiment incroyable.”

Cette finale sera la troisième de sa carrière dans une levée du Grand Chelem. Il a perdu les deux premières : le double mixte l’an dernier à Roland-Garros avec la Norvégienne Ulrikke Eikeri et le double messieurs cette année, à Paris toujours, aux côtés de son partenaire Sander Gillé. “J’espère bien la gagner celle-là. En néerlandais, il y a une expression qui dit que la troisième fois est la bonne”, sourit-il.

Le joueur de 30 ans s’est associé à Yifan Xu pour la toute première fois. “Avec nos partenaires respectifs, nous ne pouvions pas atteindre le tableau principal en raison de nos classements cumulés qui étaient trop bas, poursuit Joran. Je lui ai donc envoyé un message en dernière minute pour savoir si elle avait envie de signer avec moi… et nous voilà en finale ! Elle pratique le service-volée que tu ne vois presque jamais chez les filles. En plus d’être gauchère comme moi, elle a une bonne vision du jeu et un service très dangereux.”

Des qualités qui seront utiles ce jeudi face aux expérimentés Mate Pavic et Lyudmyla Kichenok.