Wimbledon : Greet Minnen éliminée aux portes des 1/4 en double

Minnen et Bondar ont été sous pression sur leur service dans la première manche, ne concédant finalement qu’un seul break sur sept balles, mais s’inclinant néanmoins. Elles se sont mieux défendues ensuite, et sont revenues à une manche partout en convertissant l’une de leurs deux opportunités.

Dans le set décisif, le duo belgo-hongrois a pris l’ascendant avec un break immédiatement contré, mais s’est ensuite incliné à nouveau sur son service pour permettre à Bouzkova et Sorribes Torro de s’envoler vers les quarts de finale.

C’est néanmoins le meilleur résultat en quatre participations au double pour Greet Minnen, qui n’avait jusqu’alors atteint que le 2e tour.

Il ne reste donc plus qu’Elise Mertens (WTA 8) en tant que Belge dans le tableau du double féminin. Aux côtés de sa partenaire australienne Storm Hunter (WTA 7), elle affrontera plus tard dans la journée la paire tchèque de Miriam Kolodziejova (WTA 46) et Marketa Vondrousova (WTA 48).

Chez les messieurs, Sander Gillé et Joran Vliegen, 23e et 25e mondiaux en double et 12e tête de série sur le gazon londonien, joueront les Américains Nathaniel Lammons (ATP 34) et Jackson Withrow (ATP 39) pour une place en quarts de finale. Joran Vliegen est également engagé dans le double mixte.