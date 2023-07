Wimbledon 2023: Pas de nouvelle finale pour Gillé et Vliegen: "Pas été capables d'atteindre notre niveau"

"Ce ne fut pas un bon match de notre part", a confié Sander Gillé à Belga après la défaite. "Nous n'avons pas été capables d'atteindre notre niveau, ce qui était indispensable. Ils sont très puissants et servent très bien, ce qui ne facilite pas la tâche. Nous avons fait quelques mauvais choix au début et nous avons toujours dû courir après le score. Nous nous sommes accrochés, mais ils ont été meilleurs que nous. Ils ont trouvé le moyen de se créer plus d'occasions en retour, tout en restant très réguliers au service. Nous avons essayé de trouver des solutions, mais ce fut insuffisant."

Il n'y aura donc pas de nouvelle finale dans un tournoi du Grand Chelem pour Sander Gillé et Joran Vliegen, qui s'étaient invités à l'apothéose de Roland-Garros le mois dernier.

"Nous sommes déçus que le tournoi se termine ici, qui plus est à la suite d'un moins bon match", a poursuivi le droitier de Hasselt. "Cela dit, c'est la première fois que nous atteignons le 3e tour à Wimbledon. Et nous avions très bien joué lors de nos deux premiers matches. Nous espérions évidemment faire mieux, car nous avons de grandes ambitions, mais nous savions que sur gazon, la tâche serait plus compliquée pour nous. Cela ne peut pas être la fête à chaque occasion", a-t-il conclu en souriant.