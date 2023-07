"Le gazon ? La surface la plus stupide où jouer"

Si le tennis américain n’a pas encore retrouvé des icônes de la trempe de Pete Sampras ou Andre Agassi, il a néanmoins repris une place de choix au sein du tennis masculin grâce à des garçons comme Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Sebastian Korda et Cie. À cette liste, on peut maintenant ajouter le nom du géant (2,01 m), de 27 ans, Christopher Eubanks qui s’est hissé pour la première fois de sa carrière en quarts de finale d’un Grand Chelem suite à sa victoire contre Stefanos Tsitsipas (3-6, 7-6, 3-6, 6-4, 6-4). Une éclosion tardive pour le natif d’Atlanta qui a dû attendre le mois d’avril de cette année et un quart de finale au Masters 1 000 de Miami pour enfin entrer dans le top 100 mondial.