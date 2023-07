David Goffin: "Entraîneur ou directeur de tournoi? On ne sait jamais"

”Ce n’est jamais facile de revenir d’une blessure. C’est toujours plus facile de le faire quand on est plus jeune. Quand j’ai été blessé à 20 ans, c’était facile. Je revenais juste, je frappais la balle et je me sentais bien après quelques séances d’entraînement. Maintenant, j’ai presque 33 ans et c’est différent. Cela prend plus de temps et vous devez faire confiance au processus avec votre équipe pour s’assurer de revenir à 100 %. Ces dernières années n’ont pas été faciles. Je jouais tout le temps avec des douleurs au genou et je vérifiais avec les médecins si j’avais besoin d’une intervention chirurgicale. J’ai fini par continuer à jouer car mon classement était toujours là. J’ai utilisé des analgésiques pour jouer mais pour ma confiance et mon niveau, ce n’était pas bon. Maintenant, je joue pour des tournois comme Wimbledon où je peux disputer de grands matchs comme contre Rublev. C’est pour cela que j’ai voulu revenir.”

guillement J'espère rester sur le circuit encore quelques années.

Et s’il peut éviter les blessures, le Liégeois se fixe encore de beaux objectifs pour la suite de sa carrière : “Avec mon équipe, nous continuerons à nous battre pour retrouver le chemin du top 100. Mon objectif est d’être dans le top 50 et d’être à nouveau tête de série pour un Grand Chelem. Ce serait génial. J’ai le niveau pour y arriver mais je dois être plus régulier. Je peux battre les meilleurs et si je reste constant pendant des mois, je sais que mon classement, top 50, sera là. J’espère que je pourrai rester sur le circuit encore quelques années. Ensuite, il sera temps d’arrêter de jouer, mais pas tout de suite.”

Une fois la raquette rangée, la question sera de savoir si David Goffin restera ou pas dans le monde du tennis. Une question à laquelle l’ancien septième mondial ne sait pas encore répondre avec précision : “Je me concentre actuellement sur ma carrière et après cela, on verra, je ne sais pas. Il y a des choses qui passent dans mon esprit comme rester dans le tennis en tant qu’entraîneur ou même en tant que directeur de tournoi, on ne sait jamais. On verra, mais je n’y pense pas pour le moment. Peut-être que je peux faire quelque chose avec la fédération ou des joueurs. Nous possédons en Belgique de jeunes talents et de très bons professeurs.”