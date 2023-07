Wimbledon : Gillé-Vliegen déçus par les organisateurs : "Jouer six matches en sept jours, pas l'idéal"

Sander Gillé (ATP 23 en double) et Joran Vliegen (ATP 25) étaient satisfaits d'avoir franchi avec succès le premier tour du double messieurs à Wimbledon en battant 6-3, 6-2 le duo composé du Serbe Laslo Djere (non classé en double) et de l'Australien Christopher O'Connell (ATP 846). Les Limbourgeois, en revanche, étaient déçus par la programmation des organisateurs qui les a amenés à devoir patienter jusqu'au dimanche pour faire leur entrée en lice.