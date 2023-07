Wimbledon: Greet Minnen et Anna Bondar se qualifient pour le troisième tour du double

Greet Minnen (WTA 56 en double) et sa partenaire Anna Bondar (WTA 50) se sont imposées au 2e tour du tournoi de double dames de Wimbledon. La paire belgo-hongroise a renversé la tête de série N.5 composée de l'Américaine Desirae Krawczyk (WTA 10) et de la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 12), x. La partie a duré 2 heures et 18 minutes.