Wimbledon : 6 Belges à l’affiche ce vendredi, avec David Goffin face à Rublev au 3e tour du simple

Goffin est le dernier Belge dans les tableaux de simple, après les sorties de Kimmer Coppejans (ATP 188) et d’Elise Mertens (WTA 28) jeudi.

Cette dernière (WTA 8 en double), tête de série N.3 avec l’Australienne Storm Hunter (WTA 7), ouvrira le court N.9 à 12h00 contre l’Ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 55) et la Polonaise Alicja Rosolska (WTA 57).

Sur ce même court, Greet Minnen (WTA 56) disputera le troisième match avec la Hongroise Anna Bondar (WTA 50), face aux invitées américaines Makena Jones (WTA 107) et Sloane Stephens (WTA 336),

Kirsten Flipkens (WTA 49) aura un programme chargé sur le court N.7, avec le double féminin aux côtés de la Hongroise Timea Babos (WTA 61) contre l’Américaine Asia Muhammad (WTA 35) et la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 16) en deuxième match, puis le double mixte avec le Français Edouard Roger-Vasselin (ATP 10), contre le duo britannique Jonny O’Mara (ATP 128) et Olivia Nicholls (WTA 72), en quatrième match. Cette rencontre ne débutera pas avant 19h00.

Joran Vliegen (ATP 25) jouera avec la Chinoise Yifan Xu (WTA 27) contre le Britannique Neal Skupski (ATP 2) et l’Américaine Desirae Krawczyk (WTA 10), 2e tête de série du double mixte. La rencontre sera la quatrième sur le court N.5, pas avant 19h00.

Le dernier match sur le court N.6, pas avant 19h00 non plus, verra Sander Gillé (ATP 23) et la Japonaise Miyu Kato (WTA 31) affronter la tête de série N.7, le Croate Mate Pavic (ATP 17) et l’Ukrainienne Lyudmyla Kichenok (WTA 15).