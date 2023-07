Tsitsipas sort le héros local Murray

Stefanos Tsitsipas s’est qualifié pour le troisième tour de Wimbledon, troisième tournoi du Grand Chelem de la saison, après un long combat contre le Britannique Andy Murray vendredi à l’All England Club à Londres.

Dans une rencontre interrompue jeudi et terminée vendredi, Tsitsipas, 5e mondial et tête de série N.5, s’est imposé en cinq sets 7-6 (7/3), 6-7 (2/7), 6-4, 7-6 (7/3) et 6-4 contre Andy Murray, 40e mondial et vainqueur en 2013 et 2016, au bout de 4 heures et 40 minutes de jeu.

Tranquille pour Alcaraz et Sinner

Carlos Alcaraz s’est qualifié pour le troisième tour de Wimbledon, troisième tournoi du Grand Chelem de la saison, vendredi sur le gazon de l’All England Club à Londres.

Sur le court central, Alcaraz, N.1 mondial, l’a emporté en trois sets 6-4, 7-6 (7/2), 6-3 contre le Français Alexandre Muller, 84e mondial. La rencontre a duré 2 heures et 35 minutes. Pour une place au 4e tour, l’Espagnol, qui n’a jamais dépassé ce stade de la compétition à Wimbledon, affrontera le vainqueur du match entre le Chilien Nicolas Jarry, 28e mondial et tête de série N.25, et l’Australien Jason Kubler (ATP 77).

En cas de qualification pour le 4e tour, le N.1 mondial pourrait affronter l’Allemand Alexander Zverev qui s’est qualifié pour le 3e tour vendredi. 21e mondial et tête de série N.19, Zverev a battu le Japonais Yosuke Watanuki (ATP 116) en quatre sets 6-4, 5-7, 6-2, 6-2 et 2 heures et 28 minutes. Il affrontera au 3e tour l’Italien Matteo Berrettini, 38e mondial et finaliste en 2021.

L’Italien Jannik Sinner, 8e mondial et tête de série N.8, s’est lui déjà qualifié pour le 4e tour après sa victoire en quatre sets 3-6, 6-2, 6-3, 6-4 contre le Français Quentin Halys (ATP 79). Pour une place en quarts de finale, Sinner défiera le vainqueur du duel entre le Suédois Mikael Ymer (ATP 59) et le Colombien Daniel Galan (ATP 85).

Holger Rune et Daniil Medvedev passent au 3e tour

Le Russe Daniil Medvedev (ATP 3/N.3) a terminé sa rencontre entamée jeudi face au Français Adrian Mannarino (ATP 35). Il s’est imposé 6-3, 6-3, 7-6 (7/5) et s’en va défier au 3e tour le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 67). En cas de victoire, Medvedev égalerait sa meilleure performance à WImbledon sur ses quatre premières participations, un 4e tour en 2021.

Holger Rune (ATP 6/N.6) n’a aussi eu besoin que de trois sets pour venir à bout de l’Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 57). Le Danois a remporté la partie 6-3, 7-6 (7/3), 6-4. Ce n’est que son deuxième succès sur le gazon du All England Club, puisqu’il avait été éliminé au 1er tour la saison dernière, pour sa première participation à Wimbledon.

Rune jouera au 3e tour contre l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 34/N.31) ou contre le Néerlandais Botic Van De Zandschulp (ATP 44).

Sabalenka s’est fait peur

Sans énorme surprise jusque-là, la compétition a bien failli connaître son premier tremblement de terre lorsque l’une des favorites, Sabalenka, s’est retrouvée menée 6-2, 5-4 par la Française d’origine russe Varvara Gracheva (41e).

Mais comme par magie, le match a alors basculé en sa faveur : la Bélarusse a remporté sept points d’affilée pour égaliser à 5-5 et s’offrir trois balles de break sur le service de la Française. Elle a converti la deuxième et servi à 6-5 pour emmener le match dans un troisième set où elle s’est rapidement envolée.