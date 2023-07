Djokovic face à Wawrinka ce vendredi soir au troisième tour de Wimbledon : “Stan est une personne formidable”

Les deux hommes se connaissent très bien. Ils se sont rencontrés à maintes reprises sur le circuit, leur tout premier duel remontant à la finale du Croatia Open en 2006. Et depuis longtemps, un profond respect unit les deux joueurs.

Interrogé dès mercredi soir sur celui qui était alors son potentiel futur adversaire, Novak Djokovic avait joué la carte de l’humour avant de se montrer élogieux. “Eh bien, il m’a enlevé deux tournois du Grand Chelem, a-t-il commenté avec sourire. C’est le rôle qu’il a joué, en me battant dans deux finales de Grand Chelem (NdlR : Roland-Garros 2015 et US Open 2016). Non, j’aime beaucoup Stan. C’est une personne formidable. Vraiment inspirant ce qu’il fait à son âge. Il a presque 40 ans et il continue d’être fort. C’est quelque chose que peu de gens peuvent faire.”

L’actuel numéro 2 mondial est revenu sur le parcours de Stan, qu’il connaît visiblement très bien : “Après plusieurs opérations aux genoux, il continue d’être fort et essaie de créer un peu plus l’histoire pour lui-même et pour le tennis. Nous ne pouvons pas oublier qu’il est triple lauréat en tournois du Grand Chelem, qu’il a remporté la Coupe Davis et qu’il est également médaillé d’or olympique (NdlR : en double avec Roger Federer à Pékin en 2008). Il a eu une carrière fantastique. C’est pourquoi je pense que c’est quelque chose de très admirable et de très impressionnant qu’après les difficultés, les difficultés physiques, qu’il a traversées au cours des cinq, six, sept dernières années, il refuse toujours d’abandonner.”

guillement J'apprécierai (la rencontre) si je ne me fais pas tuer

Sur le plan purement sportif, Novak Djokovic part avec une longueur d’avance. Outre son niveau de jeu qui lui octroie le statut de grand favori, le Serbe a remporté 20 des 26 rencontres l’ayant opposé au Suisse. Et il aura bénéficié d’un jour de repos supplémentaire.

Qualifié jeudi après-midi après avoir écarté l’Argentin Tomas Etcheverry (ATP 32) en quatre sets (6-3, 4-6, 6-4, 6-2), Stan Wawrinka n’a pas pu éviter les questions autour de sa prochaine rencontre. “Je l’apprécierai, si je ne me fais pas tuer, a-t-il ironisé. Mais bien sûr, il est un champion incroyable à regarder. La façon dont il joue, c’est toujours spécial.”

En 26 confrontations, les deux joueurs ne se sont jamais affrontés sur le gazon. “Oui, c’est vrai, mais je suis heureux d’avoir la chance de jouer contre lui sur cette surface avant d’en terminer avec le tennis. Ça va être un gros défi, j’espère que je jouerai à un niveau supérieur et que je serai compétitif, comme ce que j’ai toujours fait contre”, a conclu le natif de Lausanne âgé de 38 ans.