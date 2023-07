Ysaline Bonaventure rattrapée par ses vieux démons à Wimbledon: "Je ne veux plus jouer, on dirait une chèvre"

En ce qui concerne la Liégeoise, elle a été sauvée par le crachin car elle était totalement en perdition face à la Chinoise Zhuoxuan Bai (20 ans et WTA 191), une joueuse sortie des qualifications. Alors qu’elle a mené 4-1 dans la première manche, notre compatriote a perdu le fil de la rencontre pour finalement prendre un 7-0 dans le tie-break de la première manche et un 4-0 dans les jeux de la seconde. Comme des vieux démons qui resurgissaient, la Stavelotaine ne pouvait cacher sa frustration entre les deux sets quand assise sur sa chaise elle évoquait sa prestation : “Qu’est-ce que je fais là, sans déconner. J’arrive à tenir six jeux et puis c’est terminé. C’est toujours la même histoire. Le match est terminé, c’est elle qui dirige le jeu”, lançait Ysaline Bonaventure avant d’enchaîner par des paroles plus dures : “Je ne veux plus jouer au tennis. Pourquoi je suis là ? Sans déconner. On dirait une chèvre.”

Sortie au premier tour à Melbourne et Paris, la gauchère, sauf miracle, connaîtra le même sort à Wimbledon.