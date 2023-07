Wimbledon: première Belge en lice, Maryna Zanevska sort au premier tour contre une ancienne demi-finaliste

Comme l’an dernier, Maryna Zanevska (WTA 88) n’a pas su passer le premier tour de Wimbledon. Comme l’an dernier, elle a été sortie par une joueuse tchèque. Et comme l’an dernier, elle a été sortie par une Barbora. Après Krejčíková, c’est Strycova qui a mis fin à son tournoi en s’imposant 6-1, 7-5. Après une première manche à sens unique, Zanevska semblait bien revenir en menait 5-2. Malgré une balle de set à 5-3, la joueuse n’a pas su conclure et s’est montrée incapable de s’en relever, perdant finalement les cinq derniers jeux et les quinze derniers points.