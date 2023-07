Voici les 5 défis de Djokovic à Wimbledon: "Venir à Wimbledon est un privilège"

”Je me sens bien, a expliqué celui qui n’a disputé qu’un match d’exhibition, remporté, contre Frances Tiafoe avant le troisième Grand Chelem de la saison. Venir à Wimbledon est toujours un honneur, un privilège. Ce tournoi a toujours été un rêve pour moi quand j’étais enfant. Même si j’ai déjà connu beaucoup de succès ici dans ma carrière, je me sens toujours comme ce jeune Novak qui entre dans ce tournoi en pouvant vraiment vivre son rêve.”

Mais en voulant aussi relever plusieurs défis.

Retrouver la couronne mondiale

Actuellement deuxième mondial avec 80 points de retard sur Carlos Alcaraz, le Serbe tentera de remonter sur le trône de l’ATP après la quinzaine londonienne. Pour rappel, aucun joueur ne devra défendre des points de la saison dernière car le tournoi s’était disputé en 2022 sans octroyer des unités pour le ranking. Souvent en concurrence avec Rafael Nadal et Roger Federer, Novak Djokovic voit maintenant Carlos Alcaraz se profiler comme son plus grand rival. Une nouveauté qui ne perturbe en rien le natif de Belgrade.

”Il y a toujours quelqu’un. Il y en a toujours eu un grand adversaire et il y en aura toujours. Carlos est un très bon gars, qui se comporte de manière très mature pour un jeune homme de 20 ans. Il possède une bonne réputation et il a déjà écrit des pages de l’histoire de notre sport. Je pense que c’est bon pour le tennis de voir un joueur qui apporte une telle intensité, une telle énergie sur le terrain, tout en étant très humble et en ayant une belle personnalité en dehors du terrain. Ce qu’il fait à son âge est impressionnant. Mais en ce qui me concerne, je n’ai pas besoin de Carlos ou de qui que ce soit d’autre pour trouver ce supplément d’énergie et de motivation lorsque j’aborde un Grand Chelem. Je sais que je dois gagner sept matches pour remporter un titre. Donc, quel que soit l’adversaire, cela ne fait aucune différence pour moi. Je dois faire ce que j’ai à faire. La majeure partie de mon attention se concentre sur mon corps, mon esprit, mon jeu.”

Plus performant que l’ensemble du top 20 mondial

Avec un bilan de 86 victoires pour dix défaites à Wimbledon, Novak Djokovic a remporté plus de matchs sur le gazon londonien que l’ensemble des joueurs du top 20 (85 succès). Le joueur le plus performant derrière lui à Wimbledon est Karen Khachanov avec onze victoires. Son efficacité au All England pointe à du 89,6 % de matchs gagnés. Le reste du top 20 présente une moyenne à 59,3 %. Il faut remonter à la saison 2017 et un abandon en quarts de finale contre Tomas Berdych pour trouver la trace d’une défaite de Nole à Wimbledon.

Rattraper Roger Federer

Après avoir devancé Rafael Nadal dans le nombre de titres en Grand Chelem (23), Novak Djokovic voudra porter un coup au troisième larron du Big3, Roger Federer. S’il s’impose dans quinze jours, Novak Djokovic comptera, comme le Suisse, huit succès à Wimbledon. De quoi apporter un argument en plus en sa faveur dans les discussions concernant le plus grand joueur de tous les temps.

”J’ai toujours faim de succès, de plus de Grands Chelems, de plus d’accomplissements dans le tennis. Tant qu’il y a cette motivation, je sais que je suis capable de rivaliser au plus haut niveau. Si cela s’arrête, je suppose que je devrai faire face à des circonstances probablement autres et avoir une approche différente. Pour l’instant, la motivation est toujours là.”

La quête du Grand Chelem calendaire

Trois fois dans sa carrière (2011, 2015, 2021) Novak Djokovic est parvenu pendant une saison à décrocher trois des quatre tournois du Grand Chelem. En s’imposant à Wimbledon il y arriverait déjà pour la quatrième fois. Mais ce n’est pas tout. Parmi les records absents de son palmarès, il y a la réussite d’un Grand Chelem calendaire. Un Graal que le Serbe a laissé filer en 2021 quand après ses succès à Melbourne, Paris et Wimbledon, il avait perdu la finale de l’US Open contre Daniil Medvedev.

”Pour viser de grands records, je dois conserver une mentalité exemplaire dans le travail. Si je veux avoir une chance de remporter d’autres tournois du Grand Chelem, je dois maintenir cette concentration et cette dévotion pour mon sport.”

Faire aussi bien que Björn Borg

Depuis le début de l’ère Open, seuls deux joueurs sont parvenus à s’imposer cinq fois de suite à Wimbledon : Björn Borg (1976-1980) et Roger Federer (2003-2007). S’il décroche l’édition 2023 de Wimbledon, Novak Djokovic, rejoindra ces deux grands champions. De quoi encore flatter un peu plus son ego.