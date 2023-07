"Je suis vraiment triste de devoir me retirer de Wimbledon cette année. Lors de mon retour, j'ai ressenti une douleur au poignet à Mallorca. Par précaution, j'ai passé un scanner qui a révélé une déchirure du ligament du poignet. J'ai tout essayé pour pouvoir jouer et je regrette de ne pas avoir eu assez de temps pour le faire avant Wimbledon. Je reviendrai et, comme toujours, j'apprécie le soutien de tous mes fans", a indiqué le joueur australien.

L’Australien était censé affronter David Goffin ce lundi après-midi au 1er Tour du tournoi de Wimbledon. Notre compatriote jouera finalement face au joueur hongrois Fábián Marozsán, repêché des qualifications.

Opéré du genou gauche en janvier, Kyrgios n'a joué qu'un seul match cette saison, le mois dernier à Stuttgart, où il a été battu dès le premier tour par le Chinois Wu Yibing.

Inscrit la semaine passée au tournoi sur gazon de Majorque, une des épreuves de préparation au rendez-vous de Wimbledon, il avait opté pour la prudence en se retirant du tableau à la veille du début de l'épreuve.

Il avait renoncé de même au tournoi de Halle, la semaine précédente.

"Pendant mon comeback, j'ai ressenti une douleur au poignet lors de la semaine de Majorque. Par mesure de précaution, j'ai passé un scanner qui a révélé une déchirure ligamentaire", détaille-t-il sur son compte Instagram.

Lors d'une conférence de presse donnée un peu plus tôt à Londres, Kyrgios n'avait pas évoqué cette blessure, mais avait témoigné d'un état d'esprit guère porté sur l'optimisme. "Le tennis ne m'a pas manqué, je redoutais presque de revenir, mais c'est mon job", avait-il notamment déclaré.

"L'année dernière j'avais l'impression que tout s'était mis en place pour moi. Finale de Wimbledon. Je n'ai pratiquement pas perdu de match, mais il est évident que mon corps avait besoin de repos", ajoutait-il.

"Je reviendrai", assure-t-il dimanche soir sur Instagram.

"Et comme toujours, j'apprécie le soutien de tous mes supporters", poursuit le joueur au tempérament volcanique, qui a confessé avoir eu au cours de sa carrière des pensées suicidaires qui l'ont amené en hôpital psychiatrique