Une wild-card pour Wimbledon qui tombe à point pour Goffin

Présent sur le Challenger d’Ilkley dans le nord de l’Angleterre, David Goffin a connu une journée en deux parties: l’une agréable et une autre plus compliquée. Peu de temps avant midi, une bonne nouvelle est venue en droite ligne de Londres où les organisateurs de Wimbledon annoncèrent les joueurs bénéficiaires d’une wild-card pour le tableau principal du Grand Chelem anglais. Et dans la liste, on retrouvait le nom de David Goffin.