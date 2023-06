Après ses problèmes de crampes à Roland-Garros, Carlos Alcaraz va mieux : “Battre Djokovic à Wimbledon, ce sera difficile”

”Je me sens bien, je me sens mieux. Il n’y avait rien de grave. Les gens se sont inquiétés de me voir dans cet état, mais cela a simplement été le résultat de la tension à laquelle j’ai dû faire face pendant ce match, à la nervosité de jouer contre Djokovic en demi-finales. J’ai récupéré, je me suis reposé comme je le devais. Physiquement, je me trouve à un super niveau. Je me considère comme un joueur qui a de bonnes qualités physiques. À Paris, le problème a été mental. Je ne me suis pas bien préparé au match, à ce qui m’attendait. Je me suis mis trop de stress, trop de pression. Après les deux premiers sets qui ont été super exigeants, si vous ajoutez la tension supplémentaire, il se passe ce qui s’est passé.”

Alors que l’Espagnol s’était présenté dans la peau d’un grand favori à Roland-Garros à la suite d’une belle préparation sur terre battue, la donne sera différente à Wimbledon où il n’a joué que deux fois avec comme meilleure performance un huitième de finale. Mais surtout, il y aura à nouveau sur sa route un Djokovic, invaincu sur l’herbe londonienne depuis le 12 juillet 2017.

”J’ai toujours dit que je pense que je peux gagner dans tous les tournois auxquels je participe, a poursuivi Alcaraz qui a déposé ses valises avec tout son staff dans une maison louée pour un mois, soit jusqu’au terme de Wimbledon. Djokovic et Federer sont parmi les meilleurs à avoir mis les pieds sur un terrain en gazon, donc cela va être difficile. Je ne vais pas dire que je ne suis pas capable de battre Djokovic, mais sur cette surface j’ai moins d’occasions.”

Mais ce n’est pas pour cela qu’il ne l’apprécie pas : “Le plus difficile sur gazon est de bien avancer. Il faut être plus prudent que sur d’autres surfaces. Ce que je trouve le plus confortable, c’est aller au filet, jouer agressif, j’aime ce style.”