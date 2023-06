Rendez-vous compte : l’Américaine avait déjà remporté cinq de ses sept titres de Grand Chelem lorsque la Suissesse Céline Naef est venue au monde…

À bientôt 43 ans, qu’elle célébrera ce samedi 17 juin, l’aînée des sœurs n’entend pourtant pas raccrocher. On peut même dire qu’elle s’accroche malgré un corps qui commence à ressentir le poids des âges et qui lui a envoyé plusieurs alertes ces dernières saisons. Rappelons, notamment, que Venus n’a disputé aucune rencontre entre juin 2021 et juin 2022. Et depuis lors, elle est montée sur le court à six petites reprises seulement…

En tout début de saison, elle s’est d’ailleurs blessée aux ischio-jambiers à l’occasion du tournoi d’Auckland (Australie). Un problème physique qui l’a contraint à déclarer forfait pour ce qui aurait dû constituer son 22e Australian Open.

Résultat ? La voilà aux Pays-Bas cinq mois plus tard, dans les installations de Bois-le-Duc qu’elle arpente depuis quatre jours maintenant.

On peut supposer que si Venus Williams a traversé l’Atlantique pour se rendre chez nos voisins, c’est dans l’espoir (ou peut-être est-elle déjà au courant ?) d’être invitée par les organisateurs du tournoi de Wimbledon (3 au 16 juillet). Une compétition qu’elle a déjà remportée à cinq reprises, en 2000, 2001, 2005, 2007 et 2008.

En 2022, déjà titulaire d’une wild card, la native de Lynwood s’était inclinée d’entrée face à la surprenante Française Harmony Tan (5-7, 6-1, 6-7), future huitième de finaliste de l’édition.

Certains observateurs, dont son ancien entraîneur Rick Macci, pensent qu’elle pourrait mettre un terme à sa carrière à domicile, dans la foulée de l’US Open (28 août au 10 septembre) dont elle a soulevé le trophée en 2000 et 2001.