Et revoilà Milos Raonic : deux ans après sa dernière rencontre officielle, le Canadien l’a emporté face à Kecmanovic au premier tour de Rosmalen

La dernière ligne de la biographie dédiée à Milos Raonic sur le site officiel de l’ATP en dit long sur les difficultés que le Canadien a pu rencontrer ces dernières saisons.

Jugez plutôt : ce lundi 12 juin 2023, 683 jours après sa dernière rencontre sur le circuit professionnel, Raonic est remonté sur un terrain en compétition officielle. Et le joueur, enfin débarrassé de ses pépins physiques, n’a rien perdu de ses qualités. Certes, ses déplacements peuvent sembler manquer d’explosivité – rappelons qu’il mesure 1m96 ! – mais son jeu reste impressionnant de puissance.

Le neuvième plus haut total d’aces en carrière

Sur le gazon de Rosmalen, sa surface de prédilection, le finaliste de Wimbledon 2016 n’a fait qu’une bouchée de Miomir Kecmanovic en deux manches (6-3, 6-4). Avec une statistique impressionnante : 34 des 37 points qu’il a inscrits sur ses jeux de service l’ont été sur ses premières balles. Soit un taux de 92 % de réussite.

Son service, justement, est un élément sur lequel il peut largement s’appuyer pour mettre en difficulté ses adversaires. Il a d’ailleurs profité de l’événement, ce lundi face au Serbe, pour en empiler quinze et sauter le Croate Ivan Ljubicic (8 138) au classement des joueurs ayant inscrit le plus d’aces en carrière. Raonic pointe désormais en neuvième position (8 151 aces) d’un top 10 largement dominé par l’Américain John Isner (14 260).

guillement Je veux y aller jour après jour

“Vous savez, après un éloignement des terrains de presque deux ans, pouvoir monter sur le court et essayer encore une fois est une chance. Je n’ai pas touché une seule balle de tennis pendant une année complète. C’était étrange et différent de jouer à nouveau devant un stade plein. J’ai donné le meilleur de moi-même”, a notamment commenté le joueur qui bénéficie d’un classement protégé octroyé suite à sa longue absence pour blessure. Désormais non classé au ranking ATP, c’est ce statut qui va lui permettre de prendre part aux plus importantes compétitions à venir. Dont Wimbledon.

Mais à 32 ans, Raonic ne veut pas voir aussi loin. Il préfère y aller doucement. “Jour après jour, a souligné l’ancien numéro 3 mondial. Ça a été un peu dur ce temps à tout essayer pour revenir. C’est bon pour moi d’être ici. Une fois de plus, j’ai la chance de monter sur le court, j’ai la chance de jouer et d’être compétitif.”

Au deuxième tour, le joueur né au Monténégro retrouvera le vainqueur du duel opposant le Français Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 233) à l’Australien Jordan Thompson (ATP 103).