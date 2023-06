"Ce fut un match décevant. Et un résultat décevant, expliqua Sander Gillé. Nous n’avons pas bien joué. Avec le toit qui a été fermé en dernière minute suite à l’annonce de l’arrivée de la pluie, il a été compliqué de se mettre dans le match. Pour les deux équipes d’ailleurs. Nous avons pu faire jeu égal avec eux dans le premier set, même nous octroyer une balle de break à 3-3, mais une fois qu’ils ont empoché cette première manche, ils ont pu hausser leur niveau. Et nous pas. Ils avaient aussi plus d’expérience. C’est déjà le huitième titre pour Dodig, avec le mixte. Et Krajicek sera n°1 mondial lundi. On le regrette évidemment. On aurait bien voulu couronner ces deux belles semaines avec le titre."

Bond au classement

Ce ne sera pas le cas mais des éléments positifs vont ressortir de cette expérience. Nos deux compatriotes vont faire un beau bond au ranking mondial (Gillé, 25e et Joran, 26e). Ils vont donc pouvoir entrer dans les tableaux rémunérateurs en points et en argent des Masters 1000. Ils auront aussi acquis une expérience qui leur sera utile pour la suite de leur carrière. Et la suite pour 2023 va se dessiner avec un nouvel objectif. Actuellement sixièmes à la Race, les Limbourgeois peuvent ambitionner de se qualifier pour le Masters de fin de saison.

"Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli ici, concluait Sander Gillé. Nous avions déjà réalisé des exploits par le passé, mais jamais affiché une telle constance à un haut niveau durant deux semaines. C’est une belle preuve de notre potentiel et cela doit nous donner énormément de confiance pour la suite. Nous avons l’expérience d’une grande finale, et même si elle s’est soldée par une défaite, nous sommes persuadés que nous aurons d’autres occasions de gagner ce genre de tournoi à l’avenir."