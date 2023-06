Roland-Garros: Casper Ruud écarte facilement Alexander Zverev et va défier Djokovic en finale

Après avoir perdu très nettement la finale de ces Internationaux de France l'an dernier contre l'ogre de la terre battue Rafael Nadal 6-3, 6-3, 6-0, le natif d'Oslo va se retrouver de l'autre côté du filet d'une autre légende vivante du tennis : Novak Djokovic. A l'US Open, il avait cédé en finale contre le plus grand espoir de la discipline l'Espagnol Carlos Alcaraz 6-4, 2-6, 7-6 (7/1), 6-3.

Le Serbe de 36 ans a éliminé dans la première demi-finale Alcaraz, 20 ans et N.1 mondial, 6-3, 5-7, 6-1 et 6-1. Alcaraz, victime de crampes au début du 3e set, n'a pas été en mesure de défendre ses chances dans les deux derniers sets. Djokovic va disputer sa 34e finale en Grand Chelem et la 7e à Roland-Garros. S'il soulève sa 3e coupe des Mousquetaires, il décrochera son 23e titre majeur, nouveau record absolu. Djokovic avait égalé le record de 22 titres de l'Espagnol Rafael Nadal établi à Paris face à Ruud, en s'imposant en début d'année à l'Open d'Australie, son 10e titre à Melbourne.

"J'espère que la troisième sera la bonne"

"Honnêtement, je suis simplement entré sur le court en essayant de jouer sans avoir trop de sentiments", a reconnu Casper Ruud interrogé sur le court par Marion Bartoli après sa victoire en demi-finale de Roland-Garros contre Alexander Zverev (6-3, 6-4, 6-0). "J'ai essayé de jouer sans pression et sans ressentir trop d'émotions. J'ai réussi à bien jouer du premier au dernier point. J'ai bien servi. Je suis content d'avoitr gagné ce match".

"Je n'ai jamais pensé en arrivant ici que j'étais un des favoris. J'ai essayé de prendre les choses un match à la fois et je me disais que j'adorerais d'être en final comme l'année dernière. Ces derniers jours ont été formidables. J'espère que le 3e fois (3e finale en Grand Chelem; NdlR) sera la bonne".

Il rencontrera Novak Djokovic en finale. "Ce sera dur. L'année dernière contre Rafa et cette année contre Novak. Ce sont les deux joueurs les plus difficiles à jouer dans l'histoire. Je sais que Novak voudrait être le plus grand joueur. Je vais faire tout ce que je peux. Lui visera son 23e titre (en Grand Chelem) et moi mon premier."

La tâche de Ruud s'annonce délicate car il a perdu ses quatre premières rencontres face à Djokovic.