Roland-Garros : la finale avant l’heure aura bien lieu entre Djokovic et Alcaraz

Reste que la moue d’Apostolos Tsitsipas, papa et coach du natif d’Athènes, dans le premier set en disait long sur l’impuissance de son fils. Résultat ? Le cinquième mondial s’en retourne de Paris avec une valise dans ses bagages : 6-2, 6-1, 7-6 (7-5). C’est la cinquième fois en cinq confrontations entre les deux hommes que Carlos Alcaraz s’impose. Bis repetita se demandait-on d’ailleurs dans notre édition de ce mardi 6 juin. Ce fut pire que ce qu’on pouvait croire. Le finaliste de Roland-Garros 2021 avait toutefois prévenu qu’il préférait jouer en journée, lorsqu’il avait été questionné sur la programmation éventuelle de la partie en session de nuit. Les balles réagissent en effet différemment durant la journée et le soir. Il semblerait d’ailleurs que Tsitsipas ait lancé à son box : “Ça tape trop fort dans la balle et je n’arrive pas à la contrôler.”

Évidemment, tout le mérite en revient aussi au natif de Murcie, qui s’offre donc une demi-finale face à Novak Djokovic.

C’est l’affiche dont tout le monde rêvait au moment du tirage au sort, même si on aurait préféré qu’elle se déroule en finale. Bonne nouvelle toutefois, elle sera diffusée en clair sur la RTBF, jeudi, la dernière session de nuit, que détient Amazon Prime et Eurosport, se terminant ce mercredi soir.

Interrogé dans la foulée de sa qualification, mardi en début de soirée, Novak Djokovic se montrait élogieux sur son futur adversaire. “Carlos est très sympathique, il se comporte bien sur les courts et en dehors. Il amène beaucoup d’intensité pendant les matchs. Il me fait penser à quelqu’un qui joue bien de la main gauche dans son pays (sourire) ! Il mérite ses réussites, il n’y a aucun doute là-dessus. Il travaille d’arrache-pied. Il est un joueur complet, je crois qu’il a 19 ou 20 ans… On a joué qu’une fois à Madrid, 7/6 dans la troisième manche pour lui. Depuis, on n’a pas joué l’un contre l’autre. C’est vrai, on n’était pas dans le même côté du tableau, mais maintenant, ça y est, cela arrive ! Si c’est ce match-là que je dois jouer, je pense que beaucoup de personnes voudront le voir. Ce sera sûrement, pour moi, le défi le plus grand dans ce tournoi, en tout cas jusqu’à maintenant. Mais si on veut être le meilleur, il faut battre le meilleur. C’est vraiment la personne à battre, ici”, a commenté le Serbe.

On a hâte d’y être…