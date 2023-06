Il a baptisé son chien Roland-Garros : cinq choses à savoir sur Tomás Martín Etcheverry, l’invité surprise des quarts de finale

Voici cinq choses à savoir sur l’Argentin.

1. Le speed-ball comme élément déclencheur

S’il s’est mis à pratiquer le tennis, c’est grâce au speed-ball (sport de raquettes se pratiquant autour d’un mât, sur lequel une balle de tennis est fixée au bout d’un fil de nylon). Nous sommes alors à l’été 2004, lors de vacances en famille à la plage. “Je jouais avec quatre heures par jour ! Je frappais la balle et quand je suis rentré à la maison, j’ai demandé à mes parents de prendre des cours de tennis. C’est comme ça que tout a commencé”, a raconté l’Argentin sur le site officiel de Roland-Garros.

2. Il ne compte aucun titre sur le circuit ATP

À bientôt 24 ans, qu’il fêtera le 18 juillet, Tomás Martín Etcheverry est le seul des huit joueurs qualifiés pour les quarts de finale qui ne compte aucun titre sur le circuit ATP à son palmarès.

guillement Je me sens à l'aise sur la terre battue.

“C’est la première fois que j’arrive en deuxième semaine, expliquait-il en conférence de presse lundi soir. Pour moi, la seule chose que je peux faire, c’est jouer mon jeu comme je l’ai dit toute la semaine. J’ai eu la chance de ne pas rester trop de temps sur le court – et cela m’a aidé – parce que je crois que Yoshihito (NdlR : Nishioka, son adversaire des huitièmes) avait joué beaucoup d’heures alors que moi, j’étais plus prêt à jouer ce match. Bien entendu, c’est la première fois que j’arrive dans un Grand Chelem à ce niveau et c’est nouveau pour moi.”

Cette absence de résultats s’explique aussi par son arrivée dans l’élite sur le tard. Cette année (voir plus loin), il s’est toutefois affirmé sur la brique pilée en signant de belles performances.

3. Un enfant de la terre battue

Comme la majorité des joueurs sud-américains, Etcheverry est né sur la terre battue. “En Argentine, on joue beaucoup sur cette surface. Je m’y sens à l’aise. Cette saison, j’ai joué beaucoup de matchs. J’étais en finale au Chili, à Houston et aussi au Challenger de Bordeaux sur cette surface. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit : 'Après tout, j’ai mes chances. J’adore cette surface, et j’essaie de faire de mon mieux !' C’est l’état d’esprit à avoir.”

4. Fan de Djoko qui se verrait suivre les traces de Rafa

Grand fan de Novak Djokovic, Etcheverry se verrait pourtant suivre les traces de Rafael Nadal. Il rêve en effet du Majeur parisien depuis qu’il est tout jeune. La preuve ? Le natif de La Plata, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Buenos Aires, a baptisé son chien Roland-Garros.

5. Sa sœur est décédée d’un cancer en septembre 2022

Magalí, la sœur aînée du 49e mondial, est décédée d’un cancer du sein en septembre dernier. Elle avait 32 ans et avait deux enfants (Galo et Juana). Etcheverry a expliqué qu’elle était présente à chaque match. “Je demande toujours de la force à ma sœur et je sais qu’elle me la donne. Aujourd’hui, à un moment important, avant un service, j’ai dit : 'S’il te plaît, Magui, aide-moi et j’ai frappé un ace” a commenté le géant d’1,98 m.