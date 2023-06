Roland-Garros: Karolina Muchova première demi-finaliste après sa victoire face à Pavlyuchenkova en quarts

Muchova, 26 ans, a eu cinq balles de 4-1 dans le premier set puis de servir pour le gain de la manche à 5-4. Pavlyuchenkova, 31 ans, finaliste du tournoi en 2021 (battue par la Tchèque Barbora Krejcikova) qui a remporté 12 titres WTA et disputé 9 autres finales et a figuré au 11e rang mondial, revient au plus haut niveau après une longue absence due à une opération au genou. Elle a trouvé les moyens de reprendre les commandes à 3-4 et d'égaliser à 5-5 avant de connaître un passage à vide.