La Russe Kasatkina déçue après avoir été huée à Roland Garros: "Ne propagez pas la haine"

La joueuse russe est sortie sous les sifflets d’une partie du public du court Suzanne-Lenglen. En cause, un geste du pouce adressé à son adversaire après la balle de match, au lieu de la traditionnelle poignée de main. La joueuse russe, connue pour son engagement contre la guerre en Ukraine, a simplement respecté la demande de son adversaire. Un geste courageux pourtant sifflé par le public parisien.

guillement Les joueurs ukrainiens ont de nombreuses raisons de ne pas nous serrer la main

Depuis le début du tournoi, la joueuse ukrainienne ne salue plus ses adversaires au filet lorsqu'il s'agit de joueuses russes, en soutien envers les Ukrainiens victimes de la guerre. "Est-ce que vous imaginez des gens sur le front actuellement qui me regarderait et me verrait agir comme si de rien n'était ? Je représente mon pays, j'ai une voix, je soutiens l'Ukraine, j'ai une position sur cette guerre. Et ma position, notre position, ne touche pas que le sport", avait-elle justifiée en conférence de presse.

"J'ai été huée pour avoir simplement respecté la position de mon adversaire"

Daria Kasatkina qui a régulièrement marqué son opposition envers la guerre en Ukraine a accepté la position décidée par son adversaire ukrainienne. "Les joueurs ukrainiens ont de nombreuses raisons de ne pas nous serrer la main", avait-elle d'ailleurs déclaré. Un courage salué par Elina Svitolina. "Je la remercie d’avoir pris position. C’est ce que j’attends des autres joueurs et c’est très courageux de sa part".

Face à ces huées, fruit de la mécompréhension du public, la Russe Daria Kasatkina a tenu à s'expliquer ce lundi via un message sur Twitter.

"Je pars de Paris avec un sentiment amer, a-t-elle réagi. Pendant tout le tournoi, après chaque match, j'ai toujours apprécié et remercié le public d'être là et de supporter les joueurs. Mais, dimanche, j'ai été huée pour avoir simplement respecté la position de mon adversaire de ne pas se serrer la main. Elina et moi avons montré de grandes marques de respect après ce match mais quitter le court fut le pire pour moi. Soyez bons, aimez-vous. Ne diffusez pas la haine, faites de ce monde un monde meilleur. J'aimerai Roland-Garros quoi qu'il arrive, à l'année prochaine".