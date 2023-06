Le jeune Namurois, qui a fêté ses 18 ans le 24 avril dernier, est dans sa bulle et souhaite pleinement se concentrer sur sa rencontre à venir. Raison pour laquelle il a choisi son papa afin de le représenter. “Emilien est focus sur son tournoi, confirme Didier Demanet. Il sort de blessure et ne se présente donc pas à Paris avec un réel objectif sportif. L’idée est d’engranger de l’expérience, c’est cela qu’il faut retenir.”

Le joueur affilié à la Citadelle, où son papa est directeur de l’école de tennis, a traîné une périostite (inflammation du tibia) durant quelques semaines. “Il est difficile de dire s’il est à 100 %, il ressent encore une gêne de temps à autre. Mais ce qui est certain, c’est que sa préparation n’a pas été idéale.”

Après une coupure entre fin avril et fin mai, Emilien a seulement repris la compétition au début de cette semaine, à l’Astrid Bowl de Charleroi. Il y a été sorti au troisième tour par le Brésilien Gustavo Ribeiro de Almeida (ITF 69). “Il s’est aussi entraîné un peu sur le côté mais, je le répète, il va à Roland-Garros pour chercher de l’expérience. Dans sa tête, il est serein et positif.”

Habituellement entraîné par Thomas Bertleff, au centre AFT de Mons, Emilien n’a pas encore pris de décision quant à son avenir, lui qui terminera sa rhéto cette année. “Nous n’intervenons pas dans l’aspect sportif, glisse Didier. Nous avons confiance en la Fédé à 200 % et on les laisse gérer de A à Z. Nous tâchons de ne mettre aucune pression sur Emilien. À la maison, on parle un peu de tennis mais pas trop. On fait tout pour qu’il soit zen et ne ressente aucune pression sur les épaules.”

À Roland-Garros, c’est exceptionnellement Thierry Van Cleemput qui encadrera le joueur originaire de Wépion.