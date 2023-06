La Belge a été gênée par un pépin physique, encore. Cette fois, son épaule qui la fait souffrir par intermittence a tenu bon mais c’est son dos et sa hanche qui ont rencontré quelques difficultés. La Russe Anastasia Pavlyuchenkova a su faire preuve de patience avant de prendre les devants.

“Elle a bien joué. Elle a très bien joué, parce qu’elle frappe vraiment fort. C’était difficile pour moi d’être dans le court, dans le positif, de réaliser des coups gagnants…. Donc, oui, c’était difficile, a expliqué la n°1 belge. Ce n’était pas un mauvais niveau, mais je pense qu’elle a vraiment élevé le sien en deuxième et troisième manches.”

L’actuelle 28e mondiale, toujours engagée en double dames, est ensuite revenue sur ses soucis physiques dans le bas du dos et à la hanche. “J’avais déjà ça un peu dans le deuxième match, au deuxième tour. On a essayé de faire tout ce qu’on pouvait avec un physiothérapeute. C’était OK. Je ne vais pas dire à 100 % mais ça allait pour jouer. J’ai eu cependant un peu mal avec le revers et dans mes courses. C’était bloqué, je n’avais pas l’impression que je pouvais tourner à gauche. J’ai tout de même essayé de poursuivre. Mais c’était difficile, parce qu’elle frappe bien. Et elle m’a fait courir.”

guillement C'est normal que tu sois déçue par ce résultat.

Mertens a ensuite tiré un premier bilan, dans l’attente de son huitième de finale en double ce lundi. Elle est partagée entre déception et satisfaction. “Je suis déçue parce que si tu veux gagner, si tu veux faire des bons tournois, c’est normal que tu sois déçue par ce résultat. Autrement, la motivation ne serait pas là mais elle était bien présente. Et de ça, j’en suis un peu fière. En début de tournoi, je disais que je voulais au moins signer la même performance que l’an passé : le quatrième tour ou un peu plus. C’était presque un peu plus. Mais c’est le tennis… Donc oui très déçue mais aussi un peu fière.”

Écartée des courts quasiment toute la saison 2022 à cause d’une blessure au genou gauche, Anastasia Pavlyuchenkova, 31 ans, retrouvera la Tchèque Karolina Muchova (WTA 43) en quarts de finale.

La native de Samara avait atteint la finale de Roland-Garros en 2021.

La polémique sur les sessions de nuit

Instaurées l’an dernier, les sessions de nuit font encore parler. En 2022, elles étaient jugées trop tardives. Cette fois, c’est la programmation proprement dite qui est remise en cause par certaines joueuses. Bien souvent voire quasi chaque soir, c’est une rencontre masculine qui est proposée. Ce fut le cas durant six jours de suite, excepté ce dimanche où l’Américaine Sloane Stephens et la Bélarusse Aryna Sabalenka se sont donné la réplique. “Il était grand temps de mettre une night session avec un match féminin, a lancé la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 7). C’est un peu bizarre qu’il n’y ait pas deux matches (chaque soir), un masculin et un féminin comme à l’Open d’Australie et à l’US Open.”

Interrogée sur la polémique, Elise Mertens n’avait pas vraiment d’avis tranché. “Le match d’aujourd’hui a duré presque car trois heures parce que c’était trois sets serrés. Si tu vois le niveau des femmes, je crois que c’est aussi très élevé. Je pense qu’il y a des bons matchs qui durent deux heures ou plus chez les dames. Aujourd’hui, je pense que tout le monde était content (NdlR : du niveau de sa rencontre).”

La Limbourgeoise, qui semble avoir trouvé une certaine stabilité aux côtés de son entraîneur Seppe Cuypers, va tout doucement penser à la saison sur gazon. L’année dernière, elle avait atteint les huitièmes de finale à Wimbledon. Soit son meilleur résultat à Londres, comme en 2019. Mais avant cela, il y aura encore son huitième de finale en double où, associée à l’Australien Storm Hunter, elle sera opposée à son ancienne partenaire, la Russe Veronika Kudermetova (qui joue avec sa compatriote Liudmila Samsonova). Ensemble, elles avaient remporté le Masters en novembre 2022.