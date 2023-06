Disqualification scandaleuse en 1/4 de finale du double dames à Roland Garros, l’arbitre montré du doigt par Gilles Simon (vidéo)

L’arbitre a d’abord donné un avertissement à Kato, mais lorsque ses adversaires ont souligné la détresse de la jeune fille, le superviseur de Roland Garros a également été appelé sur le court. Kato s’est tout de même excusée auprès de la ramasseuse de balles, mais après une longue discussion, les officiels du match ont décidé d’exclure les deux joueurs du tournoi. Cette décision a été accueillie par les huées du public.

En raison de cette disqualification, Bouzkova et Sorribes Tormo rencontreront au quatrième tour le duo américano-australien Nicole Melichar-Martinez et Ellen Perez, sixième tête de série à Paris.

Gilles Simon monte au créneau

L'ancien tennisman français Gilles Simon, fraichement retraité, n’a pas hésité à intervenir. Il juge cette disqualification complètement ridicule, comme beaucoup de monde, et n’hésite pas à critiquer le comportement de l’arbitre et des deux adversaires qui ont poussé l’arbitre à prendre cette décision disproportionnée. “Quand tu réclames la disqualification de l’équipe adverse alors que tu n’as même pas vu la balle envoyée…. J’ose espérer qu’elles auront un peu de mal à s’endormir quand même. Quant à la décision en elle-même…. l’arbitrage dans tout ce qui se fait de plus bête”