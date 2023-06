Roland-Garros: Alcaraz se qualifie pour les huitièmes sans traîner

A l'exception d'un coup de moins bien en début de deuxième set, dans lequel il a été mené 4 jeux à 1, le jeune Espagnol a imposé sa loi et n'a pas laissé respirer le gaucher canadien.

Shapovalov a dû patienter une trentaine de minutes pour inscrire son premier jeu et éviter un 6-0 d'entrée.

Puis, du milieu de la deuxième manche au début de la troisième, Alcaraz a aligné sept jeux. De quoi empocher le deuxième set 6-4 et s'échapper 2-0 dans le dernier.

"Je me suis senti bien, j'ai joué à un super niveau tout le match. J'ai eu quelques problèmes dans le deuxième set, j'ai commencé à faire plus de fautes que dans le premier et le troisième, il fallait être fort mentalement, je savais que j'aurais mes chances de revenir et c'est ce que j'ai fait, a expliqué le protégé de Juan Carlos Ferrero. J'espère reproduire le même niveau au prochain tour."

En l'absence de Rafael Nadal, victime d'une blessure musculaire tenace et hors circuit pour une durée indéterminée, Alcaraz, devenu le plus jeune N.1 mondial de l'histoire en septembre dernier dans la foulée de son sacre à l'US Open, son premier en Grand Chelem, fait figure de principal prétendant au trophée à Paris avec Djokovic.

Personne n'a gagné plus de matches sur terre battue que lui en 2023 : désormais 23 sur 25 joués. Ce qui lui vaut trois titres sur ocre: Buenos Aires, Barcelone, et surtout Madrid, plus une finale à Rio.