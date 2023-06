Après son exploit en simple, Elise Mertens verra aussi les 8e en double, comme Greet Minnen

Deux breaks consécutifs, aux sixième et huitième jeux, ont compliqué la tâche de Mertens et Hunter dans le premier set. Le duo a cependant à chaque fois débreaké dans la foulée avant d'émerger au jeu décisif. Le second set s'est avéré plus simple pour la paire belgo-australienne, qui a réussi deux breaks pour s'envoler à 5-1 puis a conclu la partie sur sa deuxième balle de match.

Mertens et Hunter affronteront en huitièmes de finale la paire tête de série N.15 formée par les Russes Veronika Kudermetova et Liudmila Samsonova, qualifiées après leur victoire 2-6, 7-6 (7/3), 6-3 sur les Tchèques Miriam Kolodziejova et Marketa Vondrousova.

Mertens, 27 ans, n'a encore jamais été plus loin que le troisième tour en double à Roland-Garros, le seul tournoi du Grand Chelem qui manque à son palmarès. La N.1 belge a remporté l'US Open 2019 et l'Open d'Australie 2021 avec la Bélarusse Aryna Sabalenka et Wimbledon 2021 avec la Taïwanaise Hsieh Su-wei.

Vendredi, Mertens (WTA 28) s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du simple (quatrième tour) après une belle victoire 6-1, 6-3 sur l'Américaine Jessica Pegula, N.3 mondiale.

Minnen passe aussi

Greet Minnen (WTA 56 en double), associée à la Hongroise Anna Bondar (WTA 47 en double), s'est qualifiée pour le troisième tour (huitièmes de finale) du double à Roland-Garros après une victoire 6-4, 6-4 sur les Japonaises Shuko Aoyama (WTA 20 en double) et Ena Shibahara (WTA 21 en double), têtes de série N.7, samedi. La rencontre a duré 1 heure et 40 minutes.

Un break suffisait à Minnen et Bondar pour remporter le premier set. Dans le deuxième set, elles prenaient d'emblée le service de leurs adversaires et réussissaient un nouveau break pour s'envoler à 5-2. Elles héritaient d'une balle de match sur leur service, mais Aoyama et Shibahara la repoussait et revenaient jusqu'à 5-4. Minnen et Bondar manquaient encore une balle de match avant de conclure la partie.

La Belge et la Hongroise affronteront en huitièmes de finale l'Américaine Asia Muhammad et la Mexicaine Giuliana Olmos, têtes de série N.12, qui ont battu 6-4, 6-0 Maryna Zanevska et Kimberley Zimmermann.

Minnen et Bondar avaient atteint les quarts de finale des Internationaux de France l'an passé.

En simple, Minnen (WTA 120) n'a pas réussi à franchir les qualifications.

Flipkens éliminée

Kirsten Flipkens (WTA 43 en double) a été éliminée au deuxième tour du double de Roland-Garros, qu'elle disputait aux côtés de l'Américaine Shelby Rogers (WTA 602 en double), samedi. La paire belgo-américaine s'est inclinée 3-6, 6-4, 6-3 face à l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 28 en double) et la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 33 en double) au deuxième tour. La rencontre a duré 2 heures et 4 minutes.

Flipkens et Rogers prenaient le large à 2-5 dans le premier set grâce à deux breaks. Elles perdaient ensuite leur service, mais un nouveau break leur assurait le gain de la première manche.

Le deuxième set commençait par un break de Kostyuk et Ruse suivi d'un débreak de Flipkens et Rogers. A 3-3, la paire ukraino-roumaine prenait le service adverse et revenait à une manche partout.

Dans le troisième set, Kostyuk et Ruse s'envolaient à 3-1 et concluaient la partie sur le service de Flipkens et Rogers.

L'Ukrainienne et la Roumaines rencontreront en huitièmes de finale soit la Bélarusse Victoria Azarenka et la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, soit la paire tête de série N.2 formée par les Américaines Coco Gauff et Jessica Pegula. Flipkens, qui ne joue plus en simple, a atteint les demi-finales du double des Internationaux de France en 2019 avec la Suédoise Johanna Larsson.