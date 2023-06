Elise Mertens face au mont Jessica Pegula : suivez le troisième tour de Roland-Garros en direct à 11H

Lors des deux tours précédents, la numéro un belge se devait de gagner. Ce qu’elle a fait sans éclat. Surtout face à Osorio où elle a montré des signes de fébrilité sur son coup droit qui ne sont pas rassurants. La rencontre débute à 11H40 et sera à suivre en direct sur lavenir.net !

Dans la suite de la journée, Djokovic et Alcaraz affronteront respectivement Alejandro Davidovich Fokina et Denis Shapovalov. Plus tard dans la journée, Stefanos Tsitsipas (n°5) se voit proposer un gros morceau, lui aussi : Diego Schwartzman, qui était dans le dernier carré à Roland-Garros en 2020.