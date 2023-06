Pour Elise Mertens, c’est le moment de hausser son niveau de jeu à Roland-Garros : “Un vrai défi”

”Nous ne sommes pas encore où nous voulons être, mais les intentions étaient bien meilleures lors du deuxième tour, expliquait Seppe Cuypers l’un des deux entraîneurs de la Limbourgeoise après le succès de sa joueuse contre Osorio. Elise se cherchait vraiment lors de son premier tour et j’ai vu une amélioration dans son jeu lors du second. Il faut dire qu’on a beaucoup travaillé lors des deux jours entre ces rencontres. Contre la Colombienne, une joueuse pas facile à manier, la combativité était là, et Elise était nettement plus agressive. Elle a essayé de prendre le jeu à son compte et cela a très bien fonctionné par moments. Elle pourrait le faire plus, d’autant qu’elle avait plus de qualité dans ses frappes qu’Osorio, mais il n’est pas toujours évident d’être audacieuse lors des points importants.”

Seppe Cuypers sait qu'Elise devra mieux jouer pour rejoindre les huitièmes de finale.

Pour avoir une chance d’éliminer Jessica Pegula, Elise Mertens, qui souffre par intermittence de l’épaule droite depuis deux ans, devra absolument augmenter son pourcentage au niveau de sa première balle de service qui n’a pas dépassé 50 % face à Kuzmova (46 %) et Osorio (47 %). Si ce n’est pas le cas, la Limbourgeoise risque d’être rapidement mise sous pression par Jessica Pegula qui a profité de l’abandon à la fin du premier set de Camila Giorgi pour rejoindre le troisième tour.

”On sait que ce ne sera pas le match le plus facile, mais Elise pourra l’aborder sans le moindre stress”, ajoutait Seppe Cuypers qui laissera sa place à son acolyte Alexander Kneepens lors de la tournée sur herbe où Elise Mertens n’aura que 32 petits points à défendre. “Il faudra bien servir, c’est clair, et c’est un aspect sur lequel nous insistons beaucoup, d’autant que Pegula est une joueuse très solide et très agressive. Elle a gagné énormément de matchs ces deux dernières années pour devenir une valeur sûre au sein du top 5 mondial. Elle frappe à plat, fort et vite. Bref, ce sera un défi.”

Seppe Cuypers laissera sa place à son acolyte Alexander Kneepens lors de la tournée sur herbe.

Pegula : “Une combattante avec un grand sens tactique”

Pour son 21e troisième tour en Grand Chelem (12 victoires pour 8 défaites, mais seulement 2 succès pour 4 revers à Roland-Garros), notre compatriote sera attendue de pied ferme par Jessica Pegula : “Cela fait longtemps que je n’ai pas joué contre Elise en simple, en double, oui, mais pas en simple. C’est une joueuse difficile à jouer, elle est intelligente et elle frappe fort. Son sens tactique est très aiguisé. Je ne vais pas avoir le droit à l’erreur. Ma marge de manœuvre sera limitée. Il va falloir que je sois intelligente. Sans oublier qu’Elise est une grande compétitrice, elle se bat sur chaque point quand elle est mise sous pression. La Belge est capable de ramener pas mal de balles. Je m’attends à un match serré et difficile.”

Où Elise Mertens espère recevoir, comme contre Osorio, le soutien du public belge présent à la Porte d’Auteuil.