Durant la partie l’opposant à l’Hongrois, Djokovic a attiré l’attention de nombreux spectateurs. Alors qu’il enlevait son t-shirt, le Serbe laissait apparaître un “patch” au niveau du torse. Le numéro 3 mondial a répondu avec humour en conférence de presse.

”Quand j’étais enfant, j’aimais beaucoup Iron Man et j’ai toujours voulu lui ressembler. Mon équipe a mis au point un système de nanotechnologie qui me permet de donner le meilleur de moi-même sur le court. C’est sûrement le plus grand secret de ma carrière”, révèle le recordman de titres en Grand Chelem (à égalité avec Rafael Nadal).

Selon le média Relevo, le Serbe utilise un “Tao Patch”. Il s’agirait d’un “dispositif qui contient plusieurs couches de nanocristaux qui permettent de récupérer la chaleur du corps afin de la convertir en impulsions lumineuses”. Un mécanisme qui rappelle le cœur artificiel d’Iron Man…

Peut-être le prochain surnom de Novak Djokovic.