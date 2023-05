La Belge et la Colombienne ne se sont rencontrées qu’une seule fois sur le circuit. À Wimbledon, l’an dernier, lors du premier tour. La native de Louvain s’était qualifiée sur forfait de son adversaire dans la troisième manche.

La rencontre est programmée dès 11h, sur le court n°7.

La Team Z de retour

Dans le même temps, Kimberley Zimmermann et Maryna Zanevska ouvriront les hostilités sur le court n°3. La paire belge retrouvera sur son chemin un duo composé des Françaises Tessah Andrianjafitrimo et Fiona Ferro. Ces dernières ont reçu une invitation de la part des organisateurs.

Quart de finaliste à Roland-Garros, la Team Z sera sans aucun doute observée de près par les supporters belges. D’autant que Maryna Zanevska s’était montrée particulièrement émue lundi, au moment de quitter le court après sa défaite face à Yulia Putintseva en simple. “C’était peut-être mon dernier Roland Garros”, a-t-elle déclaré en conférence de presse.

Kirsten Flipkens, associée à l’Américaine Shelby Rogers, entrera en lice aux alentours de 16h (en fonction des rencontres précédentes) sur le court n°9. Les deux joueuses seront opposées à l’Américaine Sabrina Santamaria et à l’Espagnole Nuria Parrizas Diaz.

Notre affiche du jour : Stan Wawrinka face à Thanasi Kokkinakis

On aurait pu choisir une rencontre impliquant l’un des principaux favoris de Roland-Garros. Comme celle entre Stefanos Tsitsipas (ATP 5) et Roberto Carballes Baena (ATP 57), celle entre Carlos Alcaraz (ATP 1) et Daniel Taro (112) ou bien encore celle, en night session donc non diffusée en clair, entre Novak Djokovic (ATP 3) et Marton Fucsovics (ATP 83). Mais on a préféré vous parler du duel opposant Stan Wawrinka (ATP 89) à Thanasi Kokkinakis (ATP 108).

Pourquoi ? Parce que, d’abord, l’affiche promet d’être indécise. Les cotes proposées par les différents bookmakers présents sur le marché sont d’ailleurs assez équilibrées.

Mais aussi parce qu’il s’agira de la première confrontation entre le Suisse et l’Australien. Et que ce sont deux joueurs qui ont pour habitude de ne jamais rien lâcher. On pourrait donc assister à un véritable spectacle pendant plusieurs heures de jeu. On a encore pu se rendre compte, ce mardi, de la préciosité de ces rencontres de Grand Chelem disputées en cinq manches qui amènent un suspense inimitable et des dénouements parfois totalement fous. N’est-ce pas Daniil Medvedev ?

Nick Kyrgios, fidèle à lui-même, a exprimé toute son excitation à propos de ce duel du deuxième tour. “C’est pour ça qu’on vit… Stan ne voudra pas le perdre celui-là”, a-t-il déclaré sur Twitter.

Les meilleures mémoires se souviendront que Nick Kyrgios avait été au centre d’une polémique en 2015, lors d’un match du Masters 1000 de Montréal l’opposant à Stan Wawrinka. “Kokkinakis s’est tapé ta copine, désolé de te le dire mec”, avait lancé le premier au second.

Des propos injurieux, que le Suisse n'avait pas entendus durant la partie, qui lui avaient valu une amende de 10 000 dollars.

On avait ensuite appris que l’Australien faisait référence à l’ancienne petite amie du lauréat de Roland-Garros 2015, la joueuse de tennis Donna Vekica.

Reste à savoir si la Croate, qui doit jouer son deuxième tour jeudi, sera dans les tribunes du court Simonne-Mathieu pour assister au spectacle…

Les principaux matchs de la quatrième journée de Roland-Garros :

Court Philippe-Chatrier (à partir de 11h45)

Camila Giorgi (Ita) - Jessica Pegula (USA/N.3)

Caroline Garcia (Fra/N.5) - Anna Blinkova (Rus)

Carlos Alcaraz (Esp/N.1) - Taro Daniel (Jap)

(pas avant 20h15) Novak Djokovic (Ser/N.3) - Marton Fucsovics (Hon)

Court Suzanne-Lenglen (à partir de 11h)

Roberto Carballes (Esp) - Stefanos Tsitsipas (Grè/N.5)

Marketa Vondrousova (Tch) - Daria Kasatkina (Rus/N.9)

Iryna Shymanovich (Blr) - Aryna Sabalenka (Blr/N.2)

Lucas Pouille (Fra) - Cameron Norrie (G-B/N.14)

Court Simonne-Mathieu (à partir de 11h)

Storm Hunter (Aus) - Elina Svitolina (Ukr)

Stan Wawrinka (Sui) - Thanasi Kokkinakis (Aus)

Corentin Moutet (Fra) - Andrey Rublev (Rus/N.7)

Court 7 (à partir de 11h)

Elise Mertens (Bel/N.28) - Camila Osorio (Col)

Court 9 (à partir de 11h)

(4e match) Kirsten Flipkens/Shelby Rogers (Bel/USA) - Nuria Parrizas Diaz/Sabrina Santamaria (Esp/USA)

Court 3 (à partir de 11h)

Tessah Andrianjafitrimo/Fiona Ferro (Fra) - Maryna Zanevska/Kimberley Zimmermann (Bel)