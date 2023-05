Roland-Garros - Mertens, qui a battu Osorio: "J'ai mieux joué que le premier match. J'ai vraiment attaqué"

"C'était une adversaire difficile, parce qu'elle ramène beaucoup de balles", a-t-elle confié après sa victoire. "Je devais vraiment faire le point trois fois. Je suis heureuse d'avoir gagné en deux sets. Dans le tie-break, à 4/3, j'ai bien servi. Je suis heureuse d'avoir pu aller chercher les points. C'est une bonne joueuse. Elle a fait de bons résultats à Madrid et à Rome. Mais j'ai mieux joué que le premier match. J'ai vraiment attaqué, notamment sur sa deuxième balle. J'ai mieux servi aussi, en tout cas avec peu de doubles fautes. Mais la terre est un peu lente. Du coup, ce n'est pas facile de prendre l'avantage."

Elise Mertens, qui affrontera désormais l'Américaine Jessica Pegula (WTA 3), a aussi une nouvelle fois pu compter sur le soutien de nombreux Belges dans les tribunes. Et de sa maman, Liliane, qui l'a même coachée à un moment donné, lui disant de jouer son jeu, alors qu'elle était malmenée dans le deuxième set.

"C'est par là qu'il faut commencer", a-t-elle souri. "J'étais d'ailleurs prête mentalement à voir revenir les balles, mais c'est vrai que je pourrais me lâcher plus. Je sentais qu'il y avait encore parfois un blocage, que je me cherchais, mais les sensations étaient meilleures. Je pourrais le faire plus, monter au filet, parce que je me sens bien au filet. Et ce sera nécessaire lors du prochain match. Mais j'aurai un jour, demain avec le double, pour me préparer. Je pourrai me concentrer sur le service, le retour et jouer déliée."