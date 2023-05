Roland-Garros: Elise Mertens se qualifie sans briller pour le 3e tour

Sur le Court N.7, Mertens, 28e mondiale et tête de série N.28, s'est imposée en deux sets 6-3, 7-6 (7/3) contre la Colombienne Camila Osorio, 86e mondiale et repêchée en tant que 'lucky loser' des qualifications, au terme d'une rencontre de 2 heures et 3 minutes avec beaucoup de déchets des deux côtés.