Kirsten Flipkens file au 2e tour du double à Roland-Garros

Au 2e tour (seizièmes de finale), Flipkens/Rogers auront face à elles la 13e tête de série, à savoir l'Ukrainienne Marta Kostyuk (WTA 28) et la Roumaine Elena-Gabriela Ruse (WTA 33), ou les Russes Anna Blinkova (WTA 181), qui a éliminé Ysaline Bonaventure au 1er tour et la Française Caroline Garcia (WTA 5) au 2e tour du simple, et Varvara Gracheva (WTA 602) qui seront opposées jeudi.

Spécialiste du jeu sur gazon, Flipkens fut demi-finaliste double dames sur l'ocre parisien de ce 2e tournoi du Grand Chelem en 2019 en compagnie de la Suédoise Johanna Larsson.

Plus tôt dans la journée, Maryna Zanevska (WTA 191) et Kimberley Zimmermann (WTA 39) s'étaient aussi qualifiées pour le deuxième tour du double en deux sets 6-3, 6-1, aux dépens des invitées françaises Tessah Andrianjafitrimo (WTA 1039) et Fiona Ferro (non classée).