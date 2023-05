Elise Mertens : ce fut difficile

On n’a pas eu droit à la grande Elise Mertens mais elle s’est imposée face à la Colombienne Camila Osorio, 86e mondiale et 'lucky loser'. Elle aura eu besoin du tie-break pour venir à bout de la Colombienne : 6-3, 7-6 (3). Il faudra qu’Elise Mertens joue plus juste au 3e tour, face à l’Américaine Jessica Pegula, 3e tête de série. Ce sera d’ailleurs la 7e fois en autant de participations qu’elle participera au troisième tour à Roland-Garros. “Je ne m’en lasse pas du tout, a-t-elle confié. Chaque fois que je dispute un premier tour, je suis un peu stressée et soulagée lorsque je l’ai franchi avec succès. Ce n’est pas quelque chose auquel on s’habitue. Les tournois du Grand Chelem sont très particuliers. C’est très spécial d’être ici. Je veux donc toujours m’y présenter sous mon meilleur jour.”

Svitolina poursuit, comme Monfils

Ancienne n°3 mondial, l’Ukrainienne Elina Svitolina a composté son billet pour le 3e tour en venant à bout de l’Australienne Storm Hunter 2-6, 6-3, 6-1. Maman d’un petit garçon avec Gaël Monfils, elle réussit l’exploit de revenir en forme au meilleur des moments et a donc remporté son 6e match d’affilée sur terre battue. Le lendemain de la belle victoire de son compagnon. “Je criais dans ma chambre. Si quelqu’un m’a entendu, c’est parce que je soutenais Gaël Monfils”, souriait-elle. Quart-de-finaliste à trois reprises, fera-t-elle aussi bien, voire mieux ?

Wawrinka nous a fait plaisir

À 38 ans, le Suisse a donné tout ce qu’il avait face à Kokkinakis. Wawrinka, vainqueur à Roland-Garros en 2015, et l’Australien se sont rendus coup pour coup pendant près de cinq heures. Mais Stan the man a fini par s’incliner : 3-6, 7-5, 6-3, 6-7, 6-3. Respect, champion !

Alcaraz a perdu un set

Tout n°1 mondial qu’il est, Carlos Alcaraz a éprouvé beaucoup plus de difficultés que prévu face au Japonais Taro Daniel. Ce dernier lui a pris un set, à sa plus grande joie (6-1, 3-6, 6-1, 6-2).

Stefanos Tsitsipas facile

Aucune difficulté pour Stefanos Tsitsipas. Le Grec élimine l’Espagnol Carballes Baena en trois sets (6-3, 7-6, 6-2) et retrouvera au tour suivant l’Argentin Schwartzman. “En Grand Chelem, il n’y a pas de plan, a-t-il assuré. Les choses vous tombent dessus, c’est tout. Il faut juste s’adapter à chaque joueur, à la façon dont ils vont jouer contre vous et à leurs coups. Je suis très enthousiaste à l’idée de battre des records. Je suis excité lorsque je vois des records personnels être établis et battus parce qu’il y a beaucoup de travail derrière et parfois, il est difficile de saisir le fait que tout s’est passé si vite. Je souhaite simplement continuer à avancer, je souhaite être en bonne santé, me battre pour d’autres titres et battre des records personnels, mais aussi des records qui n’ont jamais été battus auparavant dans le tennis. Comme ce record de premiers services réussis à la suite à Madrid, c’est plutôt cool, je n’y avais jamais pensé, c’est arrivé comme ça. Et j’espère pouvoir ajouter ce genre de choses à mon palmarès.”