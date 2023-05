Justine Henin dévoile ses favoris pour Roland-Garros : “Nadal va me manquer, Djokovic et Alcaraz sont mes favoris”

Justine, il y a une personne que vous ne reverrez pas cette année, c’est Rafael Nadal. Est-ce qu’il va vous manquer ?

”On n’appréhende pas ce tournoi de la même manière. C’est difficile et même douloureux quand on aime Nadal, et c’est mon cas. Et en même temps, il y a maintenant cette place à autre chose. Rafa manquera toujours d’une certaine façon, mais d’un autre côté, il aura écrit l’histoire, non seulement de ce tournoi, mais aussi du tennis, d’une manière tellement forte qu’il faudra surtout se souvenir de ça et continuer de s’en inspirer. Si les jeunes joueurs qui arrivent le font avec des valeurs aussi fortes, alors Rafa ne nous manquera pas, parce qu’il aura transmis quelque chose. Et oui, il y a un avenir évidemment pour le tennis masculin. On a été tellement habitué à des choses hors norme, on ne va pas retrouver cela sur chaque génération, même s’il y aura encore de très grands joueurs de tennis. Retrouver des champions qui vont, à deux ou à trois, gagner autant de Grands Chelems en même temps, c’est cela qui paraît improbable, pour ne pas dire impossible. Le fait qu’ils étaient, trois, là, plus ou moins en même temps, c’est cela qui a rendu l’histoire exceptionnelle. Je pense qu’on va continuer à se régaler.”

Quels sont vos pronostics pour ce tournoi, d’abord chez les filles ?

”Il y a des choses intéressantes qui sont en train de se dessiner au niveau d’une forme de hiérarchie. Je parle d’Iga Swiatek, Aryna Sabalenka et Elena Rybakina. On m’a demandé s’il y avait un nouveau Big 3 chez les filles. J’ai répondu, attention, il va falloir réfléchir à comment on nomme les choses dans les années à venir. Même sur le tennis masculin, en parlant déjà d’un nouveau Big 3, entre Carlos Alcaraz, Holger Rune et Jannik Sinner ! Il va quand même falloir rester prudent. Parce qu’avant que qui que ce soit n’aille toucher à ce qu’a fait le vrai Big 3… Mais pour en revenir au tableau féminin, l’année dernière, Iga Swiatek avait créé une grande domination avec un nombre de points colossal par rapport aux autres. Mais aujourd’hui, l’étau se resserre et on a trois joueuses, là, très intéressantes. Tout en sachant qu’on a toujours beaucoup de surprises chez les dames à Roland-Garros. Je mettrais cependant un tout petit peu Swiatek en position de favorite parce qu’elle peut déjà s’appuyer sur deux victoires ici, parce que la terre battue lui convient très bien, même si elle a été moins dominatrice. Elle semble remise de son petit pépin physique encouru à Rome. On voit chez les filles une forme de concurrence qui s’installe et qui devient intéressante.”

Et chez les messieurs ?

”On a eu des certitudes lors de la préparation sur terre battue, mais aussi des questionnements. Mais je pense qu’un questionnement qu’on ne doit pas trop avoir, c’est celui de se demander si Novak Djokovic sera vraiment à son niveau. Moi, je pense qu’il sera là. Même si on sent dans son discours qu’il y a aussi une forme de prudence et de respect par rapport à d’autres jeunes joueurs. Mais Djoko sait aussi qu’il peut s’appuyer sur tout ce qu’il a fait dans le passé. Et quand vous avez devant vous un joueur qui a gagné 22 titres du Grand Chelem, c’est forcément un favori. Donc, moi, je mettrais Alcaraz et Djokovic au-dessus des autres. Cela va être un beau tournoi masculin. Sans oublier qu’il y a eu des surprises lors de cette saison sur terre battue. Notamment avec un Daniil Medvedev qui s’est convaincu qu’il pouvait aussi s’offrir une nouvelle possibilité sur la terre. Il a fait évoluer de petites choses dans son jeu. Je ne dis pas qu’il va gagner Roland-Garros, mais ce sera intéressant de le suivre. Il va y avoir des opportunités à saisir ici, et ça, les joueurs le savent. Comment vont-ils aborder psychologiquement l’absence de Nadal, on va voir.”